Fouta : Le questeur Daouda Dia au secours des populations de Lobaly et Goumal

C'est un véritable ouf de soulagement pour la population des villages de Lobaly et Goumal.

En effet, le questeur de l'Assemblée nationale, Daouda Dia a satisfait les vielles doléances et souffrances de ces deux villages situés au fin fond du Fouta, plus précisément dans le département de Kanel.

Le maire de Orkadiéré a octroyé deux ambulances aux postes de santé de Lobaly et Goumal.

La cérémonie de remise de ces deux nouveaux nés tant attendus par les habitants de ces villages a été faite ce jeudi en présence de plusieurs autorités du Fouta.

Ce geste s'inscrit, selon le maire de Orkadiéré, dans la logique d'accompagner la décision du chef de l'État qui a fait de 2018 une année sociale.

Un acte qui n'est point passé sous silence par ses bénéficiaires.

Ces derniers ont exprimé leur satisfecit à l'endroit du responsable politique et promettent de l'accompagner pour la réélection du président Macky dès le premier tour en 2019.

Ces bénéficiaires ont aussi profité de cette cérémonie pour égrener quelques doléances telles la construction d'un collège d'enseignement moyen secondaire dans le village de Lobaly, la distribution d'eau dans certaines localités n'ayant pas encore été servies, la construction d'une maison d'accueil pour l'infirmier chef de poste, entre autres doléances formulées.

Le maire de Orkadiéré à son tour promet d'agir à la hauteur de ses moyens et ne manquera pas de transmettre le message aux autorités compétentes.

Ces cérémonies ont été clôturées par quelques prestations culturelles et rendez-vous a été donné vendredi pour la suite des activités avec la pause de la première pierre de l'Eno de Orkadiéré...