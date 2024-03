Fou malade (Y’en marre) : « Pourquoi Macky Sall se précipite pour la Loi d’amnistie ? »

De l’avis de l’activiste et membre du mouvement citoyen « Y’en a marre » le projet de loi d’Amnistie générale initié par le Président Macky Sall pose un sérieux problème et un dangereux précédent. Malal Talla « Fou malade » est persuadé que beaucoup de choses se passent et on négocie pour essayer de tout reprendre à zéro sans avoir régler le problème. « Le contentieux est toujours différé » a-t-il regretté tout en invitant les journalistes, partis politiques, et surtout les parlementaires à prendre toutes leurs responsabilités.









nistie générale proposé par le Président Macky Sall.