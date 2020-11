Forum sur le Numérique : « Le numérique constitue une niche incalculable d'emplois » (Dame Diop, MFPEI)

Venu participer à la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum sur le numérique, le Ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage et de l’insertion, M. Dame Diop a profité de l'occasion pour montrer l'importance qu'accorde son département au développement du numérique. En effet, selon lui, "le numérique constitue une niche incalculable d'emplois." Ainsi, dira t-il, il faut intégrer le numérique dans les curricula de formation professionnelle. À sa suite, le ministre de l'élevage et des productions animales, M. Aly Saleh Diop, a invité la jeunesse à se préparer pour le futur qui sera "un futur de compétition"...