Forum sur l’état civil à Koulinto : Le département de Médina Yoro Foula réclame un tribunal d’instance…

Réunies à Koulinto, les populations de Médina Yoro Foula ont réclamé un tribunal d’instance de proximité lors du forum organisé par l’agence régionale de développement (ARD) sur l’état civil.

Ainsi, au cours de ce forum, l’assistance composée de chefs de village, de femmes a été sensibilisée sur les dangers du non enregistrement des naissances.

En ce sens, le projet « Ndimagué Mbamtaré Rewbé » dignité et développement des femmes a mis l’accent sur les conséquences du non enregistrement à l'état civil sur les droits des femmes et des filles. Dans cette lancée, le programme accompagne aussi les femmes dans l’autonomisation, soutient Sada Baldé directeur de l’ARD.

Il poursuit : « je me réjouis de ce projet inscrit pour la dignité des femmes et des filles dans le département de Médina Yoro Foula. D’ailleurs, il promeut l'autonomisation des femmes et leur participation au sein des collectivités territoriales. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dans ces 5 communes, des animateurs ont été mis à leur disposition pour leur formation en collaboration avec nos partenaires… »

Ainsi, vu l’importance du thème, les femmes et les travailleurs à l’état civil dans les mairies veulent l’érection d’un tribunal d’instance. Selon ces derniers, cela pourrait réduire la distance et faciliter le travail de l’enregistrement.

Dans la foulée, Bacary Sabaly, responsable de l’état civil à Koulinto, estime que l’enclavement et l’éloignement des villages nécessitent une administration de proximité.

Un sketch sur l'état civil a été joué devant l'assistance pour une large sensibilisation auprès de la communauté. À ce titre, il pointe les tares de la société en matière d'enregistrement tardif à l'état civil tout en faisant entrevoir l'importance de disposer d'un extrait de naissance, de mariage dans la vie.

Pour rappel, malgré les grèves répétitives, la commune de Koulinto a enregistré en 2024, 250 déclarations au délai légal, 8 certificats de mariages et 13 décès.