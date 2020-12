Forum sur l'emploi, la formation professionnelle et le financement des jeunes et des femmes de Ndiaganiao / Le président des chefs de village dresse un bilan sombre et lance un cri de cœur

Le samedi 28 novembre 2020, la Directrice Générale de l'Agence Nationale de l'Aquaculture a organisé un forum sur l'emploi, la formation professionnelle et le financement des jeunes et des femmes de Ndiaganiao, sous le parrainage du Monsieur Dame Diop, Ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion.



Ce dernier était représenté par une forte délégation avec à sa tête son Conseiller Technique N⁰1, Monsieur Ciré BA, la Directrice Générale de 3FPT, la Directrice du SNOP, le représentant de l'ONFP et du PF2E, la Directrice de l'apprentissage, la Direction de l'emploi du projet PDCEJ et du projet PEJA.



D'autres structures étaient au rendez-vous comme l'ADPME représentée par son Directeur Général et son équipe, l'ANAMO qui a offert une séance de réparation gratuite de téléphones et aurait réparé une cinquantaine de mobiles, le PRODAC, l' ANPEJ, l'ANA, le projet Agri jeunes et Vision consulting.



Pour les partenaires financiers, la Délégation à l'Entreprenariat Rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER/FJ) était aussi représentée ainsi que la GIZ.



25 chefs de village, les autorités religieuses et coutumières, les responsables politiques, les organisations de jeunes et de femmes sont sortis nombreux pour prendre part à ce forum. Occasion pour le président des chefs de village de dresser un bilan sombre de l'emploi des jeunes et de lancer un cri du cœur à l'endroit des autorités.



Conscients que la formation professionnelle est une étape importante pour accéder plus facilement à l'emploi, menuisiers, maçons, chauffeurs, tailleurs, charretiers, électriciens, carreleurs, éleveurs, agriculteurs, restaurateurs, commerçantes, jeunes et femmes ayant des projets, etc... se sont inscrits en masse pour avoir une qualification, un emploi ou des financements. Ce jour là, plus de 500 inscrits ont été recensés par l'équipe scientifique, suivi et collecte de ce forum.



Des stands ont été mis à la disposition de femmes transformatrices, artisans et horticulteurs pour montrer leur savoir-faire. Ces dernières sollicitent un accompagnement en valorisation des connaissances et en financement...