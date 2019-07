Forum sur l’éducation des élèves de Grand-Dakar : Une jeunesse déboussolée sur le chemin du relèvement.

Ce mardi 30 juillet 2019 a débuté au Centre Culturel Blaise Senghor, le forum portant sur l’éducation des élèves de l’arrondissement de Grand-Dakar, en partenariat avec le Port Autonome de Dakar, les communes d’arrondissement de Grand-Dakar et l’Inspection de l’éducation et de la formation de l’arrondissement. Le principal thème abordé tout au long de la session de travail qui s’achève demain, porte sur l’amélioration des performances des élèves de l’arrondissement du Grand-Dakar. Ce forum intervient au moment où l’éducation et la formation des jeunes de Grand-Dakar sont au ralenti, notamment à cause du manque important d’effectif, de cadres professionnels et de moyens financiers au sein de l’arrondissement. Pour remédier à ces problèmes récurrents, le Port Autonome de Dakar avec l’appui du Collectif des parents et l’Inspection d’Académie, affiche une volonté de participer au redressement du secteur de l’éducation à Grand-Dakar, et ce grâce au Plan Sénégal Émergent…