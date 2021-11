Forum sur l'Éducation : Le Top Management de l’ONG espagnole EDUCO a rencontré les autorités éducatives Sénégalaises.

Une forte délégation de l’ONG espagnole Educo a rencontré la Secrétaire Générale du Ministère de l’Education Nationale. Une occasion pour Mme Pillar Orenez, la DG de Educo, de discuter avec Mme Khady Diop Mbaye, représentante du MEN Mamadou Talla, sur plusieurs questions relatives à la promotion de l’éducation, droits de l’enfant, l’éducation des filles. Une manière de renforcer les liens noués grâce à un partenariat qui dure depuis une douzaine d’années, selon la directrice programme et développement de l’Ong Educo, Rosaria Arbore.



Selon la SG du MEN, « c’est un partenaire intervenant dans l’éducation. Aujourd’hui, ils sont venus avec le top Management de l’organisation, notamment la directrice générale qui vient de Barcelone. Ils sont là pour une visite de courtoisie car nous sommes des partenaires et l’ONG intervient pour renforcer les efforts du gouvernement dans le domaine de l’éducation. Ce choix du Sénégal montre tout l’intérêt qu’ils portent à notre pays et au développement de notre système éducatif », a fait savoir Mme Mbaye.



Une ONG qui s’active plus particulièrement au sud du pays, à Médina Yoro Foula, une localité très éloignée de la capitale Sénégalaise. Grâce à ce partenariat, le problème des abris provisoires est en train d’être solutionné. L’accès à l'état civil avec des campagnes de sensibilisation, est un fait palpable mené dans cette zone. « Pour les enfants qui n’ont pas de pièces d’état civil à Médina Yoro Foula, l'ONG s'est très bien distinguée grâce à ces actions. On ne peut pas dire qu’il y a zéro enfant sans état civil, mais cette localité fait partie des départements où ce problème a été réglé… », selon toujours la SG du MEN qui se prononçait au sortir de cette rencontre qui a eu lieu ce 3 novembre 2021 dans les locaux du MEN à Diamniadio…



Une rencontre organisée en prélude du forum sur l'Éducation prévu du 4 au 5 novembre à Dakar...