Forum pour le développement durable de Nioro / Serigne Mbaye Thiam : " Nous sommes en train d'étudier un projet de mobilisation des ressources en eau du Baobolong".

Le ministre de l'eau et de l'assainissement a présidé aujourd'hui le Forum pour le Développement Durable de Nioro( FODEN) organisé par le Conseil départemental avec à sa tête son président Aly Mané.

Accompagné du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, du ministre en charge de la formation professionnelle et de l'emploi, Dame Diop, du ministre en charge du suivi du PSE, Abdou Karim Fofana, etc, le ministre Serigne Mbaye Thiam a félicité le Conseil départemental de Nioro et son partenaire la Symbiose d'avoir eu une telle initiative qui cadre avec la gouvernance de proximité, les principes d'élaboration et de mise en œuvre du PSE etc... Serigne Mbaye Thiam en a profité pour annoncer un projet de mobilisation de ressources en eau du Baobolong. Lequel Baobolong a des menaces de salinisation des terres. Il s'agira de la construction d'un barage anti-sel à Keur Tamba pour la mobilisation de 160 millions de m3 d'eau par an et la mise en valeur de 46 mille hectares pour un montant de 81 milliards de Fcfa...