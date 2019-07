Forum pour l’éducation à Grand Dakar : le Port Autonome de Dakar, garant de l’amélioration du système éducatif.

Le forum sur l’éducation des élèves de Grand-Dakar s’est achevé, ce Mercredi 31 Juillet 2019, en présence du directeur général du Port Autonome de Dakar, Mr Aboubacar Sadikh BÈYE, du député-maire de Grand Dakar, Mr Jean Baptiste Diouf, des représentants de l’inspection de l’éducation et de la formation, du collectif des parents d’élèves de l’arrondissement et des mairies des Hlm et de Hann Bel Air. Après avoir présenté l’essentiel des travaux menés durant ces deux derniers jours, Mr Bèye a tenu à montrer que le Port Autonome de Dakar entrait dans une nouvelle dynamique d’ouverture sociale, plus précisément avec la création de la Fondation du Port qui s’oriente dorénavant vers des domaines comme le sport ou l’éducation. Cette nouvelle approche du Port Autonome a pour but d’accompagner les autorités étatiques notamment avec le Plan Sénégal Emergent dans la prise en charge des besoins de la population…