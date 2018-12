Forum national sur le développement des services à valeur ajoutée : L'Artp et les associations de consommateurs ensemble pour une meilleure régulation du marché

L'autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), sous la direction de Abdou Karim Sall, a tenu un forum national sur le développement des services à valeur ajoutée (SAV) ce jeudi 20 décembre 2018. Des moments

d'échanges sur les questions qui interpellent les associations de consommateurs et les consommateurs eux-mêmes. En atteste la présence de Momar Ndao de l'Ascosen qui a tenu à magnifier l'action de l'Artp qui, dans un souci de protéger les consommateurs, a déjà eu par le passé à sanctionner des entreprises telles la Sonatel.



En outre, selon le Dg de l'Artp, ce type de cadre d'échanges et de partage devrait, servir à impulser une baisse des tarifs de l'Internet au Sénégal comme prôné par le chef de l'État.