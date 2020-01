Forum national sur l’éducation coranique au Sénégal : L’AIS entame une tournée chez les acteurs pour sensibiliser sur l'authenticité de l'école coranique.

L’Association islamique pour servir le soufisme (AIS) a l'intention d'effectuer une tournée nationale du 09 au 16 janvier 2020 dans le cadre de la préparation de la tenue du Forum national sur l’éducation coranique au Sénégal le samedi 22 février 2020.







Une tournée qui les mènera selon un communiqué signé du Président du Comité de pilotage Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba auprès des guides religieux soufis à cause de la référence spirituelle et culturelle suprême qu’ils représentent pour le peuple musulman sénégalais et leur rôle central dans la prise en charge des écoles coraniques.







« Parmi les exemples pratiques à cela, on peut citer le travail effectué, ces derniers jours, par le Vénéré Cheikh Muhamadou Mountakha Mbacké, le khalife général des mourides, au nom de tous les khalifes généraux, en vue de soutenir un enseignant du Noble Coran qui se trouvait dans une situation pénible »,peut-on lire sur la note.







Les autorités locales et décentralisées aussi, seront visitées, renseigne le document, en tant que structures administratives ayant un rapport direct avec les écoles, les enseignants, les élèves et les parents.



Enfin, les maitres qui supervisent les écoles coraniques authentiques et modernes recevront la délégation de l’AIS, en tant que défenseurs de cet enseignement traditionnel.







Il s’agira à travers la tournée « d’effectuer des visites sur le terrain dans les écoles coraniques pour connaître la nature des problèmes et leur proposer des solutions pratiques à travers des données recueillies sur le terrain » mais aussi « sensibiliser le peuple sur l'authenticité de l'école coranique et la considérer comme faisant partie intégrante de notre patrimoine national ancien, et, de ce fait, doit être préservée avec ses valeurs d'humilité, de discipline et de dévouement au service du pays et au bénéfice de son peuple ». Enfin un dernier objectif et pas des moindres, aider à repenser nos écoles coraniques et faire face aux campagnes de dénigrement et de menées contre elles.