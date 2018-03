Forum international de Rufisque : « Le futur Palais de la République sera construit à Diamniadio » (Macky Sall)

Ce qui se passe actuellement et qui a démarré il y a trois ans, n’est que la face visible de l’Iceberg. En effet, en plus d’une partie du gouvernement qui s’y installera en Juillet prochain, il y sera construit un siège de l’ONU, mais aussi et surtout le futur palais de la République; le chef de l’Etat M. Macky Sall a fait cette déclaration ce Lundi 12 Mars 2018, à l’ouverture du 1er Forum International de Rufisque, organisé par le Conseil départemental. Le département de Rufisque sera ainsi « un pôle de compétitivité dynamique de notre pays et le principal bénéficiaire des grands projets du PSE », a ajouté M. Macky Sall.