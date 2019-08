Forum économique : 14 investisseurs européens s’embarquent avec le Sénégal dans des investissements privés.

L’Agence de promotion des investissements et des grands travaux, en partenariat avec le Club des investisseurs du Sénégal (CIS) et le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ont tenu ce lundi 19 Août à Dakar, un forum économique sénégalo-allemand. Cette rencontre qui a enregistré une vingtaine d’opérateurs économiques allemands évoluant dans différents secteurs d’activités, avait pour objectif de manifester et de promouvoir la destination Sénégal, auprès du secteur privé allemand et de favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques entre les acteurs privés sénégalais et leurs homologues allemands.

À en croire Mountaga Sy, Directeur général de l’APIX, « une délégation de 14 investisseurs européens ont clairement manifesté leur intérêt à s'embarquer avec le Sénégal dans des investissements privés sur 4 secteurs dont l’économie numérique, les technologies de l’information et de la communication, les industries, l’éducation ». À ce titre, le Directeur de cabinet du ministre de l’économie, Aliou Ndiaye, salue l’initiative qui selon lui, vient à son heure vu le contexte actuel marqué par le démarrage de la phase II du plan Sénégal émergent.