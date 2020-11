Forum du numérique - Innovation technologique : la récompense passera de 20 à 30 millions l'an prochain

Il est important de rappeler que le projet de la start-up TOLBI de Monsieur Mouhamadou Lamine Kébé est de l’e-agriculture utilisant l’Internet des Objets, l’Intelligence artificielle, des capteurs électroniques et des images satellitaires pour une gestion intelligente et parcimonieuse de l’eau, un contrôle et un suivi de la santé des plantes. Le deuxième prix est remporté par le projet de la startup MBURU de Madame Isseu DIOP, plateforme de vente et de distribution de produits locaux à partir d’entreprises communautaires de femmes. Et le troisième prix va au projet de la startup NJUREEL de Mademoiselle Awa Ndiaye qui est une plateforme de téléconsultation, de gestion d’agenda sanitaire et de suivi de la santé de la femme et des enfants.Le Président de la République, Macky Sall, après avoir félicité le ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, M. Yankhoba Diattara qui, dira-t-il, n’a pas attendu longtemps pour prendre les dossiers en main, s’est dit très satisfait de l’organisation du deuxième forum du numérique.