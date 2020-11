Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du Forum sur le numérique qui s'est tenu les 26 et 27 Novembre 2020 au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.



La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications et de M. Yankhoba Diattara. Ce dernier avait à ses côtés les ministres de l'Élevage et des Productions Animales, le ministre de la formation professionnelle et de l’apprentissage et de l’insertion, le ministre de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel et le Pr. Mary Teuw Niane. Le thème de cette année portait sur « les technologies émergentes au service du développement économique, social et environnemental. »



Cette 2ème édition doublée de la remise du grand prix du président de la République pour l'innovation technologique, a vu Mamadou Lamine Kébé de la Start-up TOLBI, remporter le trophée. Une enveloppe de 20 millions de francs du chef de l'État lui a été remise par le ministre Yankhoba Diattara qui, avant de déclarer close cette deuxième édition, le MENT a rendu un vibrant hommage à l'administration de son ministère et à son prédécesseur. Il a également remercié le président de la République, qui "en décidant de porter à 30 millions l'enveloppe du grand prix, a montré son attachement et sa confiance en la jeunesse..."