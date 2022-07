À une semaine de la Tabaski, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a organisé un forum des jeunes de grand Dakar, en présence du ministre de la jeunesse, le maire de la commune, les partenaires comme le Fongip, la Der, l'Anpej et 3fpt... pour accompagner les jeunes et les femmes sur les financements et l'emploi, au esplanade de Niary Tally.



Elle exprime sa satisfaction relativement à la mobilisation des jeunes et des femmes de la localité pour venir répondre à ce forum.



"Nous sommes dans le temps du travail, mais pas dans des concerts de casseroles. j'annonce que 50 jeunes seront enrôlés dans le programme de l'emploi des jeunes aujourd'hui même..." a déclaré Ndeye Saly Diop Dieng.



Un geste salué sa juste valeur par le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall qui ajoute que ce forum une importance capitale parceque plus de 70% de la population sénégalaise sont des jeunes et le président de la République a réalisé beaucoup de projets dans ce domaine.



Pour terminer, la ministre de la jeunesse interpelle la jeunesse et les appelles de ne pas répondre à la manipulation des hommes politiques, pouvoir comme opposition...