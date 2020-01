Forum des Partenaires : Les acteurs de la santé réétudient les enjeux de la lutte contre le Sida.

La 7e édition du Forum des Partenaires s’est ouverte, ce mercredi, à Dakar. Cette réunion qui rassemble les grands acteurs de la santé mondiale dans l’optique de recueillir des fonds et de mobiliser des partenaires pour éradiquer de la planète ces trois maladies infectieuses les plus destructrices d’ici 2030, comme le prévoient les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Selon le Dr Safiétou Thiam, secrétaire exécutive du conseil national de lutte contre le sida (Cnls), «le fonds mondial a alloué au Sénégal un fonds de 25 millions d’Euro. Mais, ce n’est pas gagné d’avance. Car, dit-elle, il faudra répondre à un certain nombre de critères, définir des projets techniques avant d’aller mobiliser cet argent».