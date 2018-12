Forum départemental de développement : Malem Hodar trace les voies de son développement.

C'est à Niahène, une commune du département de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, que s'est tenue la deuxième édition du forum départemental de développement dudit département. Une initiative du préfet de l'arrondissement de Malem Hodar, de concert avec les populations de cette contrée décidées à pendre en charge leur destinée. Il était question pour Mamadou Guèye de sortir de la pratique classique qui veut qu'on se réunisse entre quatre murs pour discuter des questions concernant les populations, en l'absence de ces dernières.

C'est ainsi que les travaux de l'édition 2018 du forum de développement de Malem Hodar se sont tenus en plein air et en présence de l'ensemble des habitants du département. La sécurité alimentaire, les changements climatiques ainsi que la préservation des ressources naturelles ont fait l'objet d'une thématique débattue de fond en comble par les participants. Lors de la première édition qui s'est tenue dans la commune de Ndiobène, de fortes recommandations ont fait l'objet d'une application stricte, ce qui a conduit à de bons résultats. C'est ainsi que le phénomène des feux de brousse qui hantait le sommeil de ces habitants s'est drastiquement réduit grâce aux comportements nouveaux des agriculteurs. Il y va de même pour la coupe abusive d'arbres qui installait peu à peu la sécheresse dans cette partie du Saloum. Du matériel a été aussi remis aux services des eaux et forêts pour veiller à la préservations des ressources naturelles et à lutter contre les feux de brousse avec la mise à disposition d'une unité mobile d'intervention depuis le mois de mai passé. Toutefois, certains acteurs demandent la tenue d'un Cld pour mieux échanger et réfléchir sur des solutions pouvant stopper le phénomène des feux de brousse.

À noter que l'édition 2018 du forum départemental de Malem Hodar a vu la participation de plusieurs autorités étatiques, notamment le gouverneur de la région de Kaffrine, Jean Baptiste Coly, le préfet de l'arrondissement de Malem Hodar, les maires des communes du département, les chefs de service déconcentrés de l'État, des chefs religieux et coutumiers ainsi que des agriculteurs et paysans de la région de Kaffrine.