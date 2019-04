Forum de l’INPG : « Montrer quels sont les chemins à prendre pour arriver à cette nouvelle industrie du pétrole et du gaz », (Aguibou Ba - DG INPG)

L’institut national du pétrole et du gaz (INPG) organise son premier forum annuel, ces 25 et 26 avril 2019, sur le thème « les parcours professionnels et pédagogiques dans le secteur pétrolier et gazier », en partenariat avec l’ambassade de la Grande Bretagne.



Selon, le directeur général de l’INPG, Aguibou Ba, ce forum vise à répondre à plusieurs questions que les gens se posent, à savoir quels sont les métiers du pétrole et du gaz? Quels les parcours professionnels? etc... Ce forum permet en quelque sorte de montrer quels sont les chemins à prendre pour arriver à cette nouvelle industrie du pétrole et du gaz et c’est ainsi que l’INPG parvient à être un facilitateur.



Après le passage du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, M. Cheikh Oumar Ann, à la première journée de ce forum, les étudiants étaient à l’honneur, lors de cette dernière journée et l’apprentissage de l’anglais technique a beaucoup été évoqué. Le directeur général de l’INPG, Aguibou Ba, de souligner que « nous avons entrepris des démarches pour mettre en place des programmes d’anglais technique et les intégrer dans les programmes d’apprentissage déjà courants ».



Ces deux jours de forum qui se terminent aujourd’hui, ont fait l’objet de panels interactifs et d'une belle exposition avec les compagnies pétrolières opérant au Sénégal, les instituts de formation technique et polytechniques et les structures de l’État intervenant dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière.