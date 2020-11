Forum de Paris 2020 sur la Paix : Le plaidoyer du Chef de l’État pour le multilatéralisme.

Le Chef de l’État Macky Sall a pris part ce 12 novembre, à la réunion de haut niveau du Forum de Paris sur la paix. Une 3e édition du Forum qui portait sur des sujets liés à la santé, l’environnement, l’inclusion, le commerce, le numérique et l’éducation. À cet effet, le Président sénégalais, au cours de son intervention, a fait un plaidoyer pour un nouveau consensus autour du multilatéralisme.



Selon une note de la Présidence, il a plaidé « pour un ordre de priorités pour lutter contre l’immigration irrégulière à travers l’accès à des financements rapides pour les jeunes et les femmes ».



Auprès des personnalités telles que SEM Angela Merkel, Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne, SEM Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud, Président en exercice de l’Union Africaine, M. Antonio Guterres, Secrétaire général l’Organisation des Nations Unies, entre autres, il a demandé « une meilleure organisation de la solidarité internationale autour de valeurs partagées telles que le respect des identités, des différences, des croyances en vue d’une coopération internationale efficace pour la relance économique et porteuse de paix et de solidarité ».

Le Chef de l’État, pour rappel, prendra part en marge du Forum à la Réunion des Banques publiques de développement, préparatoire du Sommet de Paris de 2021 sur le financement des économies africaines.