Forum de Dakar / Situation du Mali : « Ce qui se passe au Mali est un problème politique avant même d'être un problème sécuritaire... » (Aissata Tall Sall, MAESE)

La ministre sénégalaise des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aissata Tall Sall, a tenu un discours plein d’espoir à l’endroit de toute la nation malienne et aux forces militaires en particulier. C’était lors du 7ème Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique que Aïssata Tall Sall a essayé de situer les responsabilités dans ce qui se passe actuellement au Mali.



« Nous devons ensemble construire le retour de la paix au Mali. Ce n’est pas par l’unilatéralisme des décisions que la sécurité reviendra. Il faut que les politiques, avec la Cedeao, avec l’ensemble des dirigeants, comprennent que ce qui se passe au Mali est un problème politique avant même d'être un problème sécuritaire », a dit la Maese avant d'appeler à l’unisson.



Pour elle, « on ne peut pas non plus concevoir que dans un espace organisé où nous pensons que seule la règle démocratique doit être la règle de dévolution de pouvoir, soit accepté dans un cadre tel que la Cedeao que les coups d’État s’annoncent, qu’ils s’établissent et surtout qu’ils perdurent », fera-t-elle savoir.



Cependant, pour espérer le retour d’un climat de paix et de stabilité dans cette république sous junte militaire, Aïssata Tall Sall invite les autorités militaires du Mali à revenir à un ordre constitutionnel, à revenir également discuter avec la Cedeao et surtout de proposer le retour à l'ordre constitutionnel, institutionnel légitime et démocratique...