Forum agricole inter-régional de Kolda : les femmes placées au cœur du processus...

La femme a été placée au coeur du Forum agricole inter-régional de Kolda qui se déroule du 15 au 17 novembre. Pour ce forum organisé par le projet femmes et agriculture résilientes au Sénégal, la femme est un maillon important dans la résilience des ménages dans l'agriculture. C'est pourquoi, selon le projet pas d'agriculture durable et de financements sans les femmes. Ainsi, ces femmes organisées par le projet FAR interviennent dans le riz, la banane et le maraîchage. Et tous ces efforts sont pour l'autonomisation de la femme, afin de mieux lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire par des approches nouvelles dans les régions de Tamba, Kolda et Sédhiou. Et surtout, cette lutte est accentuée dans le monde rural par l'entrepreneuriat agricole et l'accès au financement reflétant le thème du forum. Et l'adjointe au gouverneur, Madame Kouyaté d'avancer : " je me réjouis de ce forum qui se tient pour l'accès aux financements des femmes et des jeunes. Et ceci va permettre à ces derniers d'avoir de l'emploi afin de lutter contre le chômage. C'est pourquoi, je dis aux jeunes d'être patients, car tout projet demande patience..."

Au cours de ce forum, une évaluation du projet a été faite ainsi que les prochaines étapes avant de s'apesantir sur les recommandations. Et en ce sens, le projet a pu s'activer avec plus de quatre mille femmes en impliquant les maris pour la bonne marche. Dans la foulée, le projet a remis du matériel agricole pour augmenter la production.

Prenant la parole, le premier vice-président du Conseil départemental de Kolda, Alsény Ba, estime que seule l'agriculture peut nous développer. À ce titre, il ajoute : "j'invite les jeunes à s'approprier de l'agriculture car il est un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté et l'émigration irrégulière..."

L'exécution du projet s'inscrit avec les réalités du changement climatiques. C'est pourquoi l'ISRA a été impliqué dans le choix des variétés de culture pour plus de rentabilité.

Pour Fofana Baldé venue de Samtoulou, commune de Samé Kanta (Sédhiou), "le projet nous a permis en tant que femme, d'augmenter nos rendements et nos plus-values. Je suis dans la filière riz en faisant deux tonnes à l'hectare. Avant l'arrivée du projet FAR, je n'arrivais pas à avoir cinq sacs. Aujourd'hui, on n'a plus faim. On nourrit nos enfants avec ces rendements."

Pour Mamadou Ciss, chef de projet adjoint à FAR, "le choix du projet et les orientations n'ont pas été fortuits. En ce sens, nous avons impliqué tous les services concernés par la réussite du projet au bénéfice des femmes. C'est ainsi que nous avons accompagné les femmes dans la formation, dans l'agriculture et les financements... L’objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté pour une agriculture résiliente."

Et au sortir de ce forum, il faudra bien prendre en considération la problématique de l'employabilité des jeunes et des femmes. Et pour y arriver, la femme doit jouer un rôle important dans ce processus...