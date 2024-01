Forum Soft skims/Doxaliin Africa : "On a beau avoir des compétences techniques mais si à la base on n'a pas des compétences Soft Skills cela ne servira à rien!", (Dg ONFP)

Les qualités humaines, émotionnelles, relationnelles et comportementales acquises par une personne en raison de son éducation, ses expériences, sa vie personnelle, « soft Skills » a fait l'objet de débat lors de la cérémonie d'ouverture de la 1ère édition du forum de Doxaliin Africa dans le but de réinventer le capital humain de l'Afrique.



Venu assister à la cérémonie, le Docteur Massamba Guèye, Manager et fondateur de Kër Leyti estime que cette rencontre internationale est venue à son heure parce qu'on est dans un pont entre le numérique et les nouveaux métiers, les métiers anciens et les métiers à construire. "Ça nous permet de nous de interroger sur comment organiser les compétences diffuses, les compétences acquises, les acquis sociaux, les acquis émotionnels pour rénover le capital humain en Afrique" a jugé l'écrivain, déplorant qu'aujourd'hui on a un vaste champ ou chacun fait ce qu'il veut. "Mais c'est la première fois qu'on met l'ensemble des formateurs, l'ensemble des besoins et l'ensemble des demandes et qu'on leur dit voilà nous avons aujourd'hui une plateforme pour partager des expériences et des savoirs et mettre en confrontation des jeunes étudiants et des formateurs qui ont plus de 40 ans de carrière et faire ce besoin là", a-t-il magnifié, soutenant qu'aujourd'hui les Soft Skills sont extrêmement demandés.



« C’est important de savoir que ces compétences dont on parle sont fondamentales », c'est du moins l'avis du directeur général de l’Office National de la Formation Professionnelle, Mamadou Mounirou Ly. "Lors de mon discours dans la salle , j’ai clairement dit que quelles que soient les compétences qu’on installe chez quelqu’un, sur le plan technique et dans tous les autres domaines, il faut que le lit de tout cela soit les Soft Skills", a-t-il laissé entendre concluant qu'il faut que l’on parte de nous même pour aller explorer d’autres connaissances afin d'acquérir d’autres types de compétences. "On a beau avoir des compétences techniques mais si à la base on n'a pas toutes ces compétences de Soft Skills cela ne servira à rien", a dit le directeur général de l’Office National de la Formation Professionnelle lors de la cérémonie qui s'est déroulée ce Lundi 29 Janvier au CICAD.