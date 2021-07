Forum Mondial de l'Eau : Le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications s’engage à ne ménager aucun effort

Yankhoba Diattara, le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications a accordé hier une audience à Abdoulaye Sène, Secrétaire Exécutif du Forum Mondial de l'Eau dont la 9e édition se tiendra au Sénégal du 21 au 26 Mars 2022 sous le thème suivant : « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ». À l’issue de laquelle, les services du ministère de révéler que les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets relatifs à l'événement, notamment le couple "Eau et Technologie numérique", avec le câble de garde CGFO du réseau de fibre optique, long de 1780 km. « Notre Département ministériel étant bien attendu pour une bonne couverture des réseaux de communications et une connectivité de qualité, je me suis engagé à ne ménager aucun effort pour la réussite de cette rencontre internationale qui réunit près de 30 000 participants, et qui conforte le leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall », lit-on ainsi sur le document qui cite le Ministre. « J’ai de ce fait donné des instructions à toutes mes équipes et à l’ensemble des acteurs, surtout celle sous notre tutelle, à participer activement à cet évènement. L’ADIE sera instruite pour que les 45 centres des services puissent apporter une bonne contribution au succès de cet évènement surtout en ce qui concerne les plateformes de réunion en ligne et la sécurité informatique », ajoute la même source pour finir.