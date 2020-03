Forum Islamique de Dakar : les organisations de la société civile pour une paix définitive entre nations...

La capitale sénégalaise a accueilli ce jeudi la première édition du Forum islamique sur les organisations de la société civile. Ce forum de deux jours vise à coordonner les efforts de l'ensemble des initiatives œuvrant à l’essor de la Oummah Islamique dans toute sa diversité.

Lors de ces rencontres d'échanges et de partage, il sera également question d’évaluer les efforts et les initiatives des pays, des institutions et des individus pour que la Oummah islamique accorde la priorité à ses causes essentielles dans un cadre de fraternité et d'ouverture, conformément à sa mission.

Selon le président du comité d’organisation du Forum islamique de Dakar, M. Bamba Ndiaye, « les organisations de la société civile, les institutions et les mêmes les États doivent davantage unifier leurs efforts pour plus de performances des institutions du monde islamique ».

Dans un contexte marqué par des relations très tendues entre l'Iran et les Etats-Unis, mais aussi avec la crise libyenne et un peu partout dans le Sahel, le Forum islamique de Dakar entend jouer pleinement son rôle pour le retour définitif de la paix.

« Nous déplorons les causes de cette crise, mais nous travaillons pour trouver une solution pas seulement africaine, mais aussi islamique. Car nous estimons que toutes les parties pourront se retrouver un jour pour pouvoir entamer des négociations qui aboutiront à des solutions pacifiques », conclut M. Bamba Ndiaye, l'ancien ministre des affaires religieuses sous le régime libéral...