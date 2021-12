Dans ce contexte de relance post covid-19 , quel enjeu et quel défis pour l'émergence de leurs pays? C'est la problématique que les pays Africains doivent forcément résoudre. Il faut d'abord se rappeler l'ordre des grandeurs, l'Afrique, c'est 30 milliards Km2 et plus d'un milliard d'habitants.



Selon la BAD, rien que pour les infrastructures, les besoins du continent sont estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an." C'est dire que si l'aide peut contribuer à régler l'urgence sectorielle, elle ne peut satisfaire les énormes besoins en eau, autoroutes... En plus de nos efforts internes de mobilisation de ressources. Il faut repenser la gouvernance économique mondiale pour favoriser les conditions de financement de l'émergence du continent..." , dira le chef de l' État Macky Sall.



Ainsi, les réformes doivent porter sur six domaines qui sont l'assouplissement des règles de l'OCDE pour les prêts crédit exportateur, corriger les règles d'évaluation des risques de financement en Afrique, promouvoir davantage le financement mixte, alléger et simplifier les procédures de financement, assurer une transition énergétique juste et équitable sous le principe de la responsabilité, améliorer les règles du système fiscal international.



Selon le président de la République Macky Sall , "le continent Africain a pu bénéficier de son quota de 30 milliards de dollars pour renforcer sa résilience sanitaire, atténuer l'impact de la crise et amorcer la relance économique. 252 milliards, c'est ce qu'il nous faut d'ici 2025... Je salue les efforts déployés au plan bilatéral et l'initiative Covax. Mais beaucoup reste à faire ", ajoutera-t- il lors de son allocution à la cérémonie d'ouverture du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique qui se tient du 6 au 7 décembre 2022 au centre Abdou Diouf de Diamniadio.