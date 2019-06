Forum Franco-Sénégalais AMS/SNDGT : Entre échanges d’expériences et de compétences.

L’Association des maires du Sénégal et le Syndicat National des Directeurs Généraux des collectivités territoriales de la France se sont réunis ce jour au sein de l’Université Cheikh Anta Diop dans le cadre d’une coopération technique qui se traduit par un forum. Ce premier forum franco-sénégalais des collectivités territoriales qui a pour but de renforcer les échanges d’expériences, échanges de compétences mais aussi de permettre un renforcement mutuel entres maires de la France et du Sénégal, va permettre à ces acteurs des collectivités territoriales de renouveler une convention de partenariat pour quatre ans...