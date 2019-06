Forum Économique Ziguinchor / Sokhna Benga : "L'Anam va accompagner le Forum pour le booster"

Venue représenter le ministre de la pêche, la directrice des transports fluviaux et des ports du Sénégal, signale que l'Anam est en train de poser des actes forts avec la réalisations d'importants projets en Casamance. Sokhna Benga signale que le ministre est sensible aux préoccupations des Casamançais et compte apporter sa pierre à l'édifice pour accompagner ce Forum.