Forum Civil : Matar Sall succède à Birahim Seck à la tête de l’organisation

Le Forum Civil a élu Matar Sall à la tête de l'organisation à l'issue de son assemblée générale élective ce dimanche.



Actuellement directeur de cabinet du président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), Matar Sall représente également les organisations de défense des droits de l'homme.



Ce doctorant en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est bien connu dans le milieu des médias. Sa spécialisation en droit des médias et ses travaux sur les questions de liberté d'expression expliquent sa notoriété.