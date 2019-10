Forum Afrique 2019 sur la GRD : « 18 pays d’Afrique appliquent la gestion axée sur les résultats et nous comptons sur le président Macky Sall notre parrain,pour que les pays africains se l’approprient » (Mamadou Lamine Ndongo, président d’Afcop)

Prévu du 29 au 30 octobre 2019, le forum Afrique 2019 sur la GRD a réuni plusieurs décideurs Africains au centre International de conférence Abdou Diouf. « Célébrer les progrès et tirer les leçons pour l’avenir », a été le thème choisi pour cette édition. La gestion axée sur les résultats en matière de développement ( GRD) intègre des principes adoptés depuis 2014. « Et depuis, plus de 1200 personnes ont été formées, 35% sont des femmes », annonce Mamadou Lamine Ndongo, président de l’Afcop lors de sa rencontre avec la presse ce mercredi 30 octobre au CICAD. Pour que ce concept soit une réalité dans tous les pays d’Afrique, "il faut une approche inclusive, culturelle et le plus important l’implication de Chef de l’Etat du Sénégal, monsieur Macky Sall, le parrain de cette édition", a t-il ajouté...