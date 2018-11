Forum Africités de Marrakech : La commune de Ndiob (Fatick) s'empare du trophée meilleure initiative climat.

Le Sénégal a été à l'honneur au 8ème forum d'Africités tenu à Marrakech et ayant réuni toutes les collectivités locales du continent. Le maire de Dakar, Madame Soham Wardini a été élue dans le bureau du CGLUA lors de ce rendez vous des collectivités locales. Le trophée de la meilleure initiative climat a été décerné à la commune de Ndiob, une grande consécration de cette commune du département de Fatick, à qui la FAO avait décerné le 15 Octobre dernier, le prix de la meilleure politique agricole. La forte délégation du Sénégal était était composée de l'association des maires du Sénégal et de l'Union des élus locaux de la ville de Dakar. Le secrétaire permanent de l'AMS, Omar Ba, qui a conduit la délégation Sénégalaise, a fait part de sa fierté de représenter le Sénégal à ce rendez-vous des collectivités africaines avant de renouveler son engagement de faire de Ndiob une commune verte écologique et résiliente, avant de féliciter Madame Wardini pour son élection dans le bureau et pour ses paroles très aimables tenus à l'endroit de la commune de Ndiob. Pour rappel, Aliou Sall par le biais de l'AMS a soutenu et défendu la candidature de Soham Wardini qui était la candidate du Sénégal au-delà de toute considération partisane.