Forum Africain de l’Efficacité Énergétique et du Développement durable : Sophie Gladima Siby donne le ton et invite tous les acteurs à s’investir davantage.

Le ministre du Pétrole et des Énergies a ouvert ce mercredi 16 février 2022 à Dakar le Forum Africain de l’Efficacité Energétique et du Développement durable. Selon Sophie Gladima, « l’accès à l’énergie est en effet un enjeu capital pour l’Afrique. Près de 600 millions de personnes, principalement dans les zones rurales, n’ont pas accès ou ont un accès très insuffisant à l’électricité. Et le taux national d’accès à l’électricité reste inférieur à 50% dans 24 pays du Continent ».



Cependant, dit-elle, « au Sénégal, le taux d’électrification national était de 78,6% en 2020. Une donnée qui matérialise la participation active de tous les acteurs autour d’un même objectif. Cependant, un travail important reste à fournir pour éliminer le gap entre milieu urbain et milieu rural, ne serait-ce que par souci d’équité ».



« C’est dans cette optique que son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République a fixé pour objectif à l’horizon 2025 de promouvoir « une énergie de qualité, accessible à tous et respectueuse de l’environnement ». Cette stratégie politique découle d’une démarche inclusive pour répondre au mieux aux enjeux climatiques. Elle s’appuie notamment sur : une optimisation du mix énergétique (montée en puissance du gaz avec la stratégie gas-to-power, promotion des énergies renouvelables, etc...) ; une amélioration de l’efficacité énergétique ; et une modernisation de notre système énergétique (nouvelles centrales, extension du réseau, interconnexion avec le réseau WAPP, etc...) », explique la ministre.



Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont les deux principales sources de développement énergétique durable d’autant plus qu’elles participent à l’engagement du Sénégal pour un développement énergétique durable. En effet, dans le scénario 450 de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), l’efficacité énergétique représente 44% des actions à mener pour limiter l’augmentation de la température à 2°C. Cela passe par la fourniture de matériel de qualité.