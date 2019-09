Fortes pluies à Taïba / Kaffrine : Des images qui font froid dans le dos

Les fortes précipitations à Taïba, plus précisément dans la commune de Kathiote, ont fait d'énormes dégâts dans cette zone. Plus de 90 cases se sont affaissées, des baobabs centenaires déracinés, des voies de communication complètement coupées etc... Voici les images qui témoignent de l’acuité de la situation.