Fortes pluies à Saint-Louis : Un mort et plusieurs dégâts matériels.

La ville de Saint-Louis a été fortement touchée par les précipitations qui se sont abattues dans la nuit d’hier. En effet, cette vague de pluie a causé une mort par électrocution et des dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la ville tricentenaire.



La victime est une quinquagénaire répondant au nom de Oumou Ka habitant à Ndiolofène Sud. « Elle tentait d’empêcher l’eau d’envahir leur maison à travers sa chambre remplie d’eau. Lorsqu’elle est entrée dans la chambre, elle a été électrocutée par une rallonge qui était branchée à côté. Elle est restée pendant presque quinze minutes à se débattre malgré les multiples tentatives pour la faire sortir de l’eau.



C’est après qu’on a réussi à la sortir de l’eau, pour l’évacuer à l’hôpital mais malheureusement elle a succombé à ses blessures, le trajet ayant été chaotique du fait des voies qui étaient devenues impraticables », a renseigné Henri Idriss Ndiaye, habitant au quartier Ndiolofène et témoin de l’accident. En plus de ce drame, plusieurs maisons et quartiers de la vieille ville se retrouvent sous les eaux après cette vague de pluies qui s’est abattue un peu partout dans le pays durant la nuit du vendredi au samedi 20 Août…