Fortes pluies à Kaffrine : Diamaguène centre encore inondé.

La population de Kaffrine subit de plein fouet les affres des inondations.



En effet, Diamaguène centre qui fait partie des quartiers les plus populeux de cette commune, est complètement sous les eaux.



Les rues et les ruelles sont remplies d'eau de pluie qui commencent d'ailleurs à gagner certaines maisons et l'école élémentaire El Hadj Ndéné Diodio Ndiaye.



Ici, il est pour l'heure impossible pour les piétons de vaquer à leurs occupations à cause de la hauteur de l'eau au niveau des artères.

Une situation plus que préoccupante qui pousse d'ailleurs les habitants dudit quartier à réclamer des solutions urgentes afin de sortir de ce désastre ...