Formation régionale sur l’emploi et les politiques sociales : La promotion du travail décent en Afrique en ligne de mire

Dakar abrite à compter de ce jour un atelier qui va s'étaler sur sept jours en vue de la promotion du travail décent en Afrique. Les thèmes seront animés par des experts compétents qui mettront à profit leurs connaissances et expériences dans le domaine de l’emploi et des politiques sociales pour la promotion du travail décent.

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure d’identifier et de hiérarchiser les déficits de travail décent et d’élaborer un plan d’action pour remédier à ces défis dans les 10 pays d'où sont issus les différents participants…