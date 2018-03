Formation professionnelle : Un atelier régional de 3 jours ouverts à Dakar pour le renforcement des partenariats publics-privés



Dakar abrite depuis ce matin un atelier régional de partage et de renforcement mutuel sur les partenariats publics-privés(PPP) dans la formation professionnelle. Il s’agit pour les participants, de mettre en œuvre des outils et méthodes de PPP pour une offre adaptée aux besoins de l’économie. Selon la directrice de cabinet du Ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, Mme Mame Sané Ndiaye, il est impératif pour les pays africains dans un contexte de gouvernance partenariale de mutualiser leurs expertises pour s’adapter aux réalités des entreprises.