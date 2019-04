Formation professionnelle : Sanoussi Diakité salue les mesures prises par le président Macky Sall

Après la prestation de serment du chef de l’Etat Macky Sall hier à Diamniadio, les analyses et interprétations furent diverses.

En effet, dans son souhait de renforcer les initiatives et programmes liés à l’apprentissage aux métiers et à l’esprit d’entreprise, le président de la République prévoit l’extension des centres de formation professionnelle et technique à travers les 45 départements. Un engagement qui semble réjouir le directeur de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP).

Pour Sanoussi Diakité, ce discours du président, à travers son engagement sur la formation professionnelle rassure dans la mesure où « on voit transparaitre l’assurance et l’espoir ».