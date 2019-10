Formation professionnelle : Le ministre Dame Diop satisfait du bon début de l’année scolaire 2019-2020

Le ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat a effectué ce jeudi matin, une série de visites dans les grands établissements de formation professionnelle afin de s’enquérir du démarrage de cette nouvelle année scolaire 2019-2020.

Après la visite dans ces grands établissements qui dépendent de son ministère, Dame Diop s’est réjouit de ce qu’il a vu. Le ministre a pu constater un démarrage idéal cette année avec les élèves et étudiants qui sont déjà en plein cours en ce début de mois d’octobre.

Le ministre a pu visiter le centre de formation professionnelle et technique (CFPT) Sénégal-Japon, puis avec son cortège, Dame Diop a rencontré le directeur du centre d’entrepreneuriat et de développement technique CEDT Le G15 et enfin le Lycée Maurice Delafosse. Le ministre a rassuré sur l’employabilité des jeunes étant entendu qu’ils vont travailler à l’articulation entre l’artisanat, l’apprentissage et la formation professionnelle, conformément à l’orientation du Président de la République.