Formation professionnelle : La plateforme SESP mise sur l’encadrement des bacheliers aux filières porteurs.

Le premier salon des études supérieures et professionnelles (SESP) s’est tenu ce mardi 3 septembre à Dakar. Initié par le groupe Moro, cette plateforme se veut un cadre d’échanges entre acteurs de l’enseignement supérieur et surtout une opportunité d’encadrer les nouveaux bacheliers sur leur choix quant à la formation à poursuivre. Pour cette première édition, trois panels ont été proposés à l’assistance avec comme thèmes « la place du sport et de l’éducation physique dans l’enseignement », « la place de la femme dans les filières scientifiques et techniques » et enfin « la place de la femme dans les armées ». Constatant un taux d’échec assez élevé d’étudiants dès les premières années de leur formation, Aïssatou Cissokho a déniché de grands instituts qui mettent à la disposition des apprenants des filières adaptées aux préoccupations actuelles telles que la géologie pétrolière, le neuro-marketing, les techniques de négociations commerciales, la gestion de projet et les techniques de recherche d’emploi pour ne citer que celles-là. Initiatrice du SESP, la Pdg du groupe Moro a lancé un vibrant appel destiné aux femmes pour qu’elles puissent investir les nouveaux secteurs créateurs d’emploi, mais aussi à cultiver l’esprit entrepreneurial.