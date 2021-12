Formation et emploi des jeunes : la ministre de la jeunesse satisfaite de l'état d’exécution du programme « Xeyu Ndaw Ñi »

Le Conseil national de l’insertion et de l’emploi des jeunes (CNIEJ), à travers son comité permanent de suivi des politiques de l’emploi et d’insertion professionnelle, a tenu ce mardi 7 décembre 2021 à Diamniadio, une réunion de suivi et d’évaluation des résolutions prises pour l’emploi des jeunes dans le cadre du programme "Xeyu Ndaw Ñi".



Ce conseil national qui regroupe les différentes structures de formation, d’insertion et de financement des jeunes mises en place d’après le ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall, par le président de la République, « est un cadre qui va permettre aux différentes structures qui s’occupent de l’emploi des jeunes de mieux coordonner, mais également d’harmoniser les offres qui sont dédiées aux jeunes », fera-t-elle savoir.



Ainsi, cette réunion d’évaluation co-présidée par la ministre de la jeunesse et le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, Dame Diop, a permis aux acteurs de passer en revue les différentes missions des structures, mais également de faire une évaluation à mi-parcours du programme "Xeyu Ndaw Ni". Une évaluation assez satisfaisante pour la ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall. S’agissant du programme "Xeyu Ndaw Ñi", « On peut dire que le programme est très bien exécuté », s’est félicitée la ministre de la jeunesse.



Cette cellule a pour vocation de permettre aux jeunes de donner leurs avis, mais également d’avoir toutes les informations concernant les structures qui composent le comité permanent et le conseil national.