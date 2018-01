Formation en défense et sécurité : 15 civils et militaires envoyés à l'école de hautes études

Dans le cadre du programme 2018 du Centre des hautes études de défense et de sécurité, 15 personnes civils et militaires ont été envoyées pour faire la formation.

Pour une durée de 15 mois, ces derniers verront leurs connaissances approfondies dans le domaine de la défense et de la sécurité et dans la géopolitique des espaces sous régionaux et internationaux. Dans un contexte où la cybercriminalité et les attaques terroristes gagnent de plus en plus de terrain.

Le cours magistral marquant l’ouverture de cette formation a été prononcé ce matin par le professeur Babacar Guèye, qui dans son discours, estime que seul la collaboration pourrait aider la population à combattre les défis sécuritaires...