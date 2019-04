Formation du nouveau gouvernement : Le satisfecit du mouvement national des élèves et étudiants républicains.

Le mouvement national des élèves et étudiants républicains (MEER) a réagi à la formation du nouveau gouvernement. Abdoulaye Diagne et ses camarades ont approuvé les choix du Président de la République, tout en espérant que la nouvelle équipe conduite par Mahammed Boun Abdallah Dionne sera à même de relever les défis à lui assignés. “ Vous avez une fois de plus fait usage de votre inégalé et inégalable sens de perspicacité et de responsabilité connu de tous. Pourvu que cette équipe gouvernementale réponde à vos attentes pour que vous puissiez accomplir votre dithyrambique rêve d’un Sénégal émergent axé sur de tangibles résultats”, apprécie le Meer.

Qui, quoi qu'il advienne renouvelle sa disponibilité à accompagner le président Macky Sall dans sa mission de mettre le Sénégal sur les rails du développement. Dans le texte parvenu à Dakaractu, Abdoulaye Diagne et ses camarades sont convaincus que le Sénégal de l'Émergence ne se fera pas sans "une jeunesse consciente". Crédo auquel s'identifie le Mouvement national des élèves et étudiants républicains.