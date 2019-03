Formation d’un nouveau gouvernement : Que réserve réellement « le Macky » à ses alliés ?

Attendu après sa prestation de serment du 02 avril prochain, la formation du nouveau gouvernement du président Macky Sall est au centre de toutes les interrogations politiques actuelles. En effet, le chef de l’État, après sa réélection pour un second mandat, a affirmé sa volonté de dialoguer pour un paysage politique apaisé et stable.



Une tâche qui semble préoccuper plus d’un car, renfermant plusieurs interrogations.



Est-ce les principaux alliés seront encore dans l'attelage gouvernemental? Ou tout simplement le président nouvellement réélu, ne serait-il pas tenté d'ouvrir plus largement sa nouvelle équipe en direction d'autres secteurs de la vie politique et sociale ? Les supputations vont bon train...