Formation/Insertion des jeunes : 29 jeunes diplômés en plomberie dont 6 filles intègrent le marché professionnel

Bénéficiant d'une formation professionnelle, 29 jeunes diplômés en plomberie, dont 6 filles, ont reçu leur parchemin ce mardi 06 août et comptent tenter leur chance dans le monde professionnel après 3 années de formation.



En effet, ceci découle d'un partenariat public privé entre la SÉN EAU, le centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux publics (CSFP-BTP) et le fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) qui commence à porter ses fruits tel que décrit par le directeur général du 3fpt.

" Ce projet de formation/insertion, fruit de la collaboration entre le 3FPT, la SEN EAU et le CSFP/BTP, enregistre des résultats importants en matière de formation et d’emploi des jeunes.

En effet, près de quatre-vingt-dix (90) jeunes sont actuellement en cours de formation dans le cycle de CAP de canalisateur d’eau potable au sein du CSFP/BTP. Ainsi, une cohorte de trente (30) diplômés sera disponible sur le marché chaque année, jusqu’en 2026 année prévue pour la clôture du projet", se réjouit-il. Un sentiment partagé avec ces deux partenaires de projet.



ce dernier est en parfaite cohérence avec la nouvelle référence de la politique du gouvernement “le PROJET” notamment en son axe 3 Capital Humain et Qualité de Vie qui met l’accent sur une éducation et une formation de qualité, adaptées aux besoins du marché du travail. D'ailleurs, comme l'a précisé le Dg du 3fpt, dix-huit (18) des nouveaux diplômés de la première promotion soit 62%, ont déjà trouvé un emploi au sein de la Sen Eau tandis que les autres seront très prochainement insérés en relation avec les entreprises partenaires de Sen Eau.



Toutefois, cette cérémonie est doublement significative car consacrant aussi la rentrée de la 3ème promotion composée de trente quatre (34) nouveaux pensionnaires de l’école des plombiers...