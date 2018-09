Formation : Des entrepreneurs de Kaolack à l'école de la dynamique organisationnelle.

C'est une session de formation de quatre jours qui a rassemblé des entrepreneurs, coopératives, entreprises et Ong de la région de Kaolack. L'idée pour la chambre de commerce et la Giz est de réussir au Sénégal à inculquer aux chefs d'entreprise les notions et pratiques organisationnelles surtout de la gestion de leurs entreprises. La session de formation a aussi concerné les outils de gestion financière et les techniques de communication...