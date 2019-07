Forfait pour le reste de la CAN : Edouard Mendy de retour avant le début du championnat de France

Un mois d'absence pour Édouard Mendy. Le gardien aux 14 clean-sheets en Ligue 1 française la saison 2018-2019 a subi une brève ostéosynthèse, ce jeudi. Place désormais à trois semaines de consolidation puis une de rééducation.Le dernier rempart du Stade de Reims devrait être de retour avant le début du championnat de Ligue 1 française, a annoncé son club, sur twitter. « Il a subi une brève ostéosynthèse et doit observer trois semaines de consolidation avant de commencer la rééducation. Il devrait être de retour avant la reprise du Championnat, le 9 août prochain », a twitté le club de la région viticole de Champagne. L’international sénégalais espère encore pouvoir revenir à temps pour la préparation.La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 est d´ores et déjà terminée pour le gardien n°1 du Sénégal. Edouard Mendy s'est blessé à l'échauffement d'avant match Sénégal - Kenya (3-0), lundi dernier, en match comptant pour la troisième journée des phases de poule de la CAN 2019.