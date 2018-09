Forestiers disparus en Casamance : Ils seraient vivants et détenus par César Atoute Badiate

Les recherches de l’Armée sénégalaise n’ont pas permis de retrouver les quatre personnes parties à la recherche du fruit sauvage communément appelé «mad». En effet, ces forestiers seraient vivants et se porteraient bien. Selon des sources de « l’As » proches de l’enquête, les quatre personnes à savoir : Mamadou Lamarana Diallo, Mamadou Malal Diallo, Lamarana Diallo et Fodé Konaté seraient entre les mains de César Atoute Badiate qui règne en maître dans cette partie du département de Ziguinchor qu’il écume sans être inquiété. D’après ces mêmes sources, les otages se portent bien, mais renseignent elles, ils souhaitent rejoindre leurs familles. Il faut rappeler que César Atoute Badiate n’est pas à son premier coup d’essai. Il y a de cela quelques années, il avait pris en otage les démineurs de Handicap International avant de les libérer quelques mois plus tard...