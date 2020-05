Force Covid-19 à Kolda : Le Ministre Mansour Faye lance officiellement la distribution de l’aide alimentaire à Médina Yoro Foula.

Mansour Faye (Ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale) a procédé au lancement de la distribution de l’aide alimentaire dans la région de Kolda, ce lundi 11 mai. Et c’est le département de Médina Yoro Foula qui a été choisi pour abriter cette cérémonie régionale.



À en croire Mansour Faye, le choix de Médina Yoro Foula pour effectuer ce lancement n’est pas fortuit, « c’est un choix réfléchi car c’est un département qui est au devant de la scène pour tout ce qui concerne la protection des personnes contre cette maladie. C’est pour montrer que Médina Yoro Foula est un département au cœur du développement, au cœur des préoccupations et priorités du Président de la République », a-t-il martelé en lançant officiellement la distribution des vivres de la région de Kolda.



Il poursuit en ajoutant : « Médina Yoro Foula fait partie de ses priorités, non seulement dans ses programmes généraux, mais aussi spécifiques à travers le PUMA et Promoville ainsi que les programmes du Ministère des infrastructures. C’est un département à construire et il est nécessaire que les autorités prennent les dispositions idoines surtout en terme de plan d’urbanisme avant d’être pris au dépourvu. »



Restant toujours dans cette dynamique, il avance : « nous sommes venus aujourd’hui pour procéder au lancement des vivres pour les populations vulnérables choisies à partir du RNU et l’extension pour 11.104 ménages bénéficiaires soit pour 57% de la population du département. C’est un geste énorme de la part du président de la République pour venir en aide aux populations vulnérables surtout victimes des effets négatifs liés à la pandémie du covid-19 ».



Cérémonie qui a réuni autorités administratives et coutumières, élus locaux, populations, bénéficiaires entre autres dans l’enceinte de la préfecture.