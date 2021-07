Force Covid-19 : Six membres du comité de suivi du fonds testé positifs au coronavirus au cours de la mission (un décès noté).

Les vagues successives de l’épidémie n’ont pas épargné le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force-Covid 19. Six membres ont, depuis le début de la crise sanitaire, eu à faire face à la maladie tout en poursuivant leur mission.



C’est le président du comité de suivi du fonds, le Général François Ndiaye, qui l’a dit, aujourd’hui au cours de la présentation officielle du rapport final. « Six membres du comité avaient été testés positifs au cours de la mission », a-t-il indiqué.



« Malheureusement, un membre du comité a été arraché à notre affection au mois de décembre dernier. Il s’agit du regretté Pierre Adama Ndiaye, ancien secrétaire général du ministère de l’Economie », a précisé le Gl Ndiaye, qui dit s’incliner devant sa mémoire.



Le président du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 se félicite de la décision du chef de l’État de baptiser l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique au nom de feu Pierre Adama Ndiaye.